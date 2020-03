RIETI - Di fronte a chi già ha fatto donazioni e ai tanti che hanno chiesto di poterlo fare, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha deciso di dare la possibilità, a chiunque voglia, di dare un contributo per la gestione dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, versando su un conto corrente dedicato.



Il conto è già attivo ed è possibile inviare una donazione. Ogni euro raccolto e il suo utilizzo, verranno dedicati esclusivamente alle attività legate all’emergenza coronavirus e rendicontati pubblicamente.





Ecco l'iban: IT 15 K 01005 14600 000000218110 e la causale da indicare è: ‘donazione per emergenza COVID 19 © RIPRODUZIONE RISERVATA