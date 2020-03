© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Unità di Crisi Covid 19 della Asl di Rieti ricorda che da questa mattina, per effettuare le donazioni presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ospedale de' Lellis di Rieti, è necessario effettuare la prenotazione. La disposizione è stata assunta per evitare assembramenti durante l'attesa presso il reparto. I donatori potranno contattare i numeri 0746278414 e 0746278234 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13. Le prenotazioni potranno essere concordate anche con le Associazioni di riferimento, a cominciare dall'Avis di Rieti.Il Ministero della Salute riconosce ai donatori la possibilità di andare a donare, in quanto la donazione di sangue ed emocomponenti può essere considerata inclusa tra le “situazioni di necessità. Lo stabilisce la circolare emessa lo scorso 10 marzo, dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, a seguito delle misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo in merito alla gestione dell’emergenza da Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti da parte del Governo.