RIETI - La Fondazione Varrone ha donatp 10mila euro al Comune di Rieti per fronteggiare l’emergenza coronavirus-Covid19.

«Ringrazio sentitamente la Fondazione Varrone e il suo presidente, Antonio D’Onofrio, per aver deciso di sostenere gli sforzi che il Comune di Rieti sta compiendo per fronteggiare svariati aspetti legati all’emergenza epidemiologica in corso - dichiara l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba - La Fondazione ha deciso di donare 10.000 euro al progetto “Rieti Solidale”, la rete messa in campo dal Comune di Rieti per assistere i settori più fragili della popolazione. Tali fondi saranno utilizzati per acquistare il necessario per due alloggi messi a disposizione dal Comune di Rieti per medici e infermieri ma anche per l’acquisto di farmaci per famiglie in difficoltà e per l’assistenza ai senzatetto. In un momento di inedita emergenza tutti stanno dando il massimo e le sinergie, come quella con la Fondazione Varrone, rafforzano la rete di sostegno che è stata creata».

