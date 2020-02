RIETI - Vertice in prefettura per fare il punto sulle misure, eventuali, in merito al coronavirus.



Al momento, non vengono segnalati casi sospetti nel Reatino.

"E' stata decisa la disinfestazione dei bus - spiega il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - ma al momento non ci sono allarmi o situazioni particolari. Regolari anche le scuole".



"Stiamo seguendo tutte le misure disposte a livello sanitario nazionale e regionale - ricorda il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D'Innocenzo. - Non ci sono allarmi, ma siamo in linea con tutte le norme sulla prevenzione". © RIPRODUZIONE RISERVATA