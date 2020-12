Grande risposta del territorio per la campagna di sensibilizzazione anti-Covid: «Aiutateci a diffondere i messaggi»

RIETI - Prosegue la Campagna di sensibilizzazione al rispetto delle normative anti-Covid #DIPENDEDANOI - organizzata e promossa da Comune di Rieti, Provincia di Rieti e Ufficio Scolastico Provinciale.

Sono già molti i testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo, legati al territorio reatino, che hanno prestato il proprio volto all’iniziativa che andrà avanti nelle prossime settimane e che sta facendo registrare numeri importanti, e per certi versi inaspettati, sui social network, riscuotendo interesse e condivisione sul territorio.

Comune, Provincia e Ufficio Scolastico Provinciale, ringraziano tutti i personaggi che, fino ad oggi, hanno scelto di aderire all’iniziativa: la cestista Greta Brunelli, la campionessa di salto con l’asta Roberta Bruni, la campionessa di nuoto Martina Caramignoli, il conduttore radiofonico Emanuele Carocci, l’attore e doppiatore Simone Casanica, la campionessa d’atletica Maria Benedicta Chigbolu, il calciatore Matteo Dionisi, il conduttore televisivo e radiofonico Stefano Meloccaro, il vicecapitano della Real Sebastiani Klaudio Ndoja, il conduttore radiofonico Stefano Pozzovivo, il coach della NPC Rieti Alessandro Rossi, il cantante Davide Rossi e Stefania Santoprete nei panni di ‘Mary Poppins’).

I promotori dell’iniziativa invitano tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni a condividere e rilanciare il materiale della Campagna di sensibilizzazione, al fine di rafforzare il messaggio, anche in previsione del periodo festivo alle porte.

Il materiale relativo alla campagna – grafiche e clip – è a disposizione sul sito del Comune di Rieti al seguente link

http://www.comune.rieti.it/article/20/11/dipendedanoi-scarica-il-materiale-della-campagna-di-sensibilizzazione-anti-covid

Le clip dei testimonial dell’iniziativa sono disponibili sulla playlist #DIPENDEDANOI pubblicata sul canale YouTube “Comunicazione Comune di Rieti” al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=1b-ydPRyAIU&list=PLeeZMDXDsuyJsNhUXAXqGlwR7pDK1ETty

«Esprimiamo con orgoglio il nostro apprezzamento per il successo dell’iniziativa – dichiarano l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, e il consigliere delegato alla scuola, Letizia Rosati - Dipende da noi significa pensare ed agire in modo sinergico, in questi momenti difficili, per perseguire il fine comune del benessere collettivo. La tutela della salute pubblica è fondamentale, siamo tutti anelli di una stessa catena e nessuno può permettere che un anello sia più debole. La forza di uno deve essere la forza di tanti. Ciascuno responsabile della propria e dell'altrui vita. Penso che attraverso la campagna #DIPENDEDANOI, tante voci e tanti volti noti riescano ad attribuire il giusto significato al messaggio. Il mosaico delle nostre vite, mai come in questo momento, deve avere un unico collante per rimanere quanto più integro possibile: la consapevolezza e la responsabilità di ognuno. Esprimiamo, inoltre, un sincero ringraziamento ai Dirigenti Scolastici che stanno facendo un grande sforzo per garantire il diritto allo studio nonostante le grosse difficoltà del momento».

«La risposta della città alla campagna #DIPENDEDANOI e la disponibilità di tante eccellenze legate a Rieti, oltre a colpirci positivamente, rappresentano un segnale significativo e importante per una battaglia che deve vedere ogni singolo cittadino impegnato per la tutela di tutti – dichiara il consigliere provinciale, Claudia Chiarinelli – L’auspicio è che l’iniziativa coinvolga un numero sempre maggiore di persone, con lo spirito di servizio che ha animato promotori e protagonisti».

«Nel ringraziare tutti coloro che hanno prestato il loro volto e la loro voce alla campagna, l’Ufficio Scolastico Provinciale richiama ancora una volta l’attenzione di tutti gli studenti, giovani e giovanissimi, e delle famiglie all’utilizzo corretto e continuo dei dispositivi di protezione individuale per lasciarci tutti alle spalle questa terribile pandemia e tornare a vivere con pienezza la nostra quotidianità – dichiara la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Giulia Vinciguerra - Il nostro futuro #DIPENDEDANOI!».

