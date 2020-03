RIETI - Nella giornata di ieri, 23 marzo, in ottemperanza alle più stringenti disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, nel territorio della provincia di Rieti le forze di polizia e le polizie locali hanno controllato 657 persone, 216 esercizi commerciali e denunciate 29 persone per violazione dell’art. 650 c.p. © RIPRODUZIONE RISERVATA