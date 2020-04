© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-città espresso il 15 aprile scorso, sono stati firmati i decreti che ripartiscono 2 specifici fondi assegnati al Ministero dell’Interno dal decreto legge n. 18/2020 (articoli 114 e 115), pubblicati sul sito https://www.interno.gov.it (Home – Speciale coronavirus – Emergenza covid-19, ripartiti 80 milioni di euro a favore degli enti locali).Il primo decreto (art. 115 d.l.18/2020), di 10 milioni di euro, firmato dal Capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, è finalizzato a contribuire alla spesa per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19, e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.La ripartizione tiene conto, secondo quanto previsto dal decreto legge, della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati, allo scopo di calibrare gli interventi in relazione al grado di esposizione al rischio.Gli importi per singoli Comuni sono riportati nell’allegato 2 del decreto - pagine 66 e 67.Il secondo decreto (art.114 d.l. 18/2020), con una dotazione di 70 milioni di euro, a firma del Capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e il Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è finalizzato alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di comuni, province, e città metropolitane. Dei 70 milioni ripartiti, 65 vanno ai comuni e 5 alle province e alle città metropolitane.Gli importi dei singoli Comuni sono riportati nell’allegato 2 del decreto - pagine 56 e 57.Anche in questo caso la ripartizione tiene conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati.Link del Ministero dell’Internohttps://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-covid-19-ripartiti-80-milioni-euro-favore-enti-locali