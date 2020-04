RIETI - La Croce Rossa Italiana – Comitato Bassa Sabina, avvia il progetto di spesa solidale per tendere la mano e dare un aiuto concreto a chi, in questo momento di emergenza coronavirus, si trova più in difficoltà. Contenitori costruiti a mano da alcuni volontari, sono posizionati all’interno delle attività commerciali della Sabina che hanno aderito all’iniziativa e lì, chi va a fare la spesa, potrà lasciare anche solo un prodotto a lunga conservazione (pasta, latte, pomodoro, omogeneizzati, saponi ecc.) che verrà poi distribuito alle famiglie che ne hanno più bisogno. Questo l’appello dei volontari che dalla loro pagina facebook hanno comunicato anche l’elenco delle attività aderenti l’iniziativa.



La testimonianza

«La cosa bella di proporre questa collaborazione ai supermercati – spiega Aurora, una volontaria del gruppo- è stata che non c'è stato bisogno di dare troppe spiegazioni. Neanche avevo finito di spiegare il progetto già avevano trovato il posto per il contenitore. È bello far parte e sentirsi parte di un'Italia che aiuta ed è bello essere uniti davanti alle difficoltà per superarle. Grazie».



Le attività

E con questa bellissima testimonianza di Aurora, è iniziato il progetto della Spesa Solidale promosso dai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Bassa Sabina che hanno indicato le attività dove hanno posizionato i contenitori per la raccolta solidale dei beni di prima necessità:

Tigre e Todis a Osteria Nuova

Conad a Poggio Nativo e Forano

Emmepiù a Casali di Poggio Nativo e a Montopoli di Sabina

Alimentari Claudio a Toffia

MD a Montopoli di Sabina

GED a Poggio Mirteto

Coop a Passo Corese

Eurospin a Torrita Tiberina

Vivo a Passo Corese

Ciani a Cantalupo in Sabina

Carrefour a Stimigliano

Colletti Serafino a Borgonuovo di Tarano

