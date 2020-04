RIETI - La Cantina dei Colli Sabini devolve parte dei ricavi delle vendite alla Croce Rossa vista l'emergenza coronavirus.



La storia

Costituita nel 1969 senza scopo di lucro dai produttori vitivinicoli della zona di Magliano Sabina, dalla sua nascita la Cantina dei Colli Sabini ha sempre perseguito gli obiettivi prefissati dai fondatori, superando difficoltà e riuscendo sempre a mantenere alta la qualità dei prodotti, anche grazie al prezioso apporto professionale di tecnici enologi più esperti del settore. Nei primi anni ’90 il riconoscimento della produzione di vini ad Indicazione Geografica tipica e, nel 1996 la Denominazione di origine controllata dei vini “Colli della Sabina”.





La lotta al Covid 19

La cantina che ad oggi vanta una produzione media annua di 1500 tonnellate di uva provenienti dai vigneti dei suoi 200 soci, distribuiti oltre che nel territorio del comune di Magliano Sabina, anche in altri paesi limitrofi della stessa provincia di Rieti e di Terni ha annunciato di voler contribuire alla lotta al Covid 19 estendendo tramite i corrieri la vendita del loro vino in tutta Italia e di devolvere parte del ricavato delle vendite alla Cri.

«L'Italia sta vivendo un momento difficile e siamo tutti chiamati in qualche modo ad aiutarla – scrivono dalla direzione della cantina dei Colli Sabini- abbiamo deciso di estendere la consegna a domicilio, tramite corriere, su tutto il territorio nazionale per l'intero mese di aprile, e devolveremo il 10 per cento su ogni vendita alla Croce Rossa Italiana per supportarla nella lotta al coronavirus».

Gli ordini si effettuano per messaggio tel. 0744/91546 oppure www.cantinadeicollisabini.it



