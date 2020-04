L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 15 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus prime comunion i e cresime programmate per la primavera, anche parroci e famiglie vedono la soluzione più probabile nel rinvio, magari in autunno. In attesa di una decisione, l'orientamento sembra essere questo.