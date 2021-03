Coronavirus, da lunedì 29 marzo al via la vaccinazione delle persone affette da diabete

RIETI - E’ iniziata oggi la fase di reclutamento delle persone affette da diabete. Lunedì 29 marzo, presso il centro vaccinale ex Bosi di Rieti, la Asl di Rieti inizierà a vaccinare le prime 150 persone in trattamento attivo presso il servizio di Diabetologia della Asl di Rieti diretto dalla dottoressa Anna Rita Aleandri, precedentemente individuate per gravità della patologia.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, comunica inoltre che sono aperte le prenotazioni, sul link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, per i soggetti vulnerabili che sono in possesso delle seguenti esenzioni: Fibrosi Polmonare idiopatica RHG010, Sclerosi Polmonare Amiotrofica RF0100 - Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla 046.340, Miastenia Gravis RFG101, Miastenia Gravis RF0180 - Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, Miastenia Gravis RF0181- Neuropatia motoria multifocale, Miastenia Gravis RF0182 - Sindrome di Lewis-Summer, Patologie neurologiche disimmuni RF0183 - Sindrome di Guillan Barrè, Fibrosi cistica 018.277.0, Fibrosi cistica 008.571.2 - Cirrosi epatica alcolica, Fibrosi cistica 018.571.5 - Cirrosi epatica senza menzione di alcol, Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica 008.571.6 - Cirrosi biliare, Pazienti affetti da talassemia RDG010 - Talassemie, Sindrome di down 065.758.0, Invalidi civili al 100% titolari di assegno di accompagnamento C02, Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi C05.

Prenotazioni aperte, sempre attraverso il link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, anche per gli over 70.

Ogni lunedì, sempre presso il centro vaccinale ex Bosi, saranno inoltre vaccinate le persone vulnerabili che non rientrano nelle fasce e categorie menzionate. Tali persone, in cura presso le aree specialistiche di riferimento aziendali, verranno chiamate direttamente dalla Asl di Rieti per la prenotazione della prima e della seconda dose di vaccino.

