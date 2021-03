Coronavirus, ad Amatrice programmate due giornate di vaccinazione per gli over 80 della Valle del Velino

RIETI - L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per agevolare la popolazione over 80 anni residente nell’alta valle Velino, ha organizzato per mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile le prime due giornate dedicate alla vaccinazione anti-covid19.

Le prime due giornate di vaccinazione, che si svolgeranno presso il Pass (Posto di Assistenza Socio Sanitaria) di Amatrice dalle ore 9 alle ore 18, saranno dedicate agli over 80 anni già prenotati presso i centri vaccinali della Asl di Rieti e residenti nei comuni di Amatrice, Accumoli, Borbona, Cittareale e Posta.

Nelle due giornate verranno vaccinate le prime 150 persone, le quali nei prossimi giorni verranno chiamate direttamente dalla Asl Rieti per la definizione del nuovo appuntamento, sia per la prima che per la seconda dose. La nuova prenotazione, presso il Pass di Amatrice eviterà agli over 80 anni e ai loro familiari di raggiungere il capoluogo reatino per la somministrazione del vaccino.

