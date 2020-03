© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus , «Aiutiamoli da casa nostra. E dai nostri bus». L’aiuto in questione è quello che si cerca di portare allo Spallanzani di Roma e a lanciare il motto sono alcuni autisti Cotral . E’ partita da loro l’idea di un crowdfunding che in pochi giorni ha dato la possibilità di raccogliere oltre 14mila euro e che si pone l’obiettivo di arrivare a 30mila. Fondi che verranno destinati all’ospedale romano, il primo ad essere investito dall’emergenza Covid19 e che, da settimane, vede medici e personale sanitario lottare contro il Coronavirus.L’idea è quella di mettere insieme tutto il mondo che ruota intorno ai bus blu regionali, tant’è che nella pagina dedicata alla raccolta fondi si fa appello all’unità tra dipendenti e utenti, tra autisti e passeggeri, tra dirigenti e pendolari. Persone che incrociano da anni e per anni le loro vite e che, adesso, sono lontani ma devono lottare insieme. La piattaforma scelta per il crowdfunding è gofundme.com e, una volta connessi, basta scrivere nella casella «cerca» il nome Cotral e si viene subito indirizzati alla pagina «Dipendenti e clienti Cotral per lo Spallanzani». Dall’azienda in tantissimi hanno già risposto presente, partendo dei vertici. I donatori finora sono stati oltre 160 che, come detto, hanno contribuito a raccogliere oltre 14mila euro e puntano a raggiungere i 30mila euro che verranno donati allo Spallanzani.