L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 12 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus : città blindata per questo weekend pasquale con l’obbligo tassativo di rimanere a casa e rispettare le norme anticontagio. Ma non mancano anche persone multate per aver ceduto alla tentazione di una cena con un’amica, chi è stato sorpreso a raccogliere cicoria o addirittura chi ha violato il periodo di quarantena.