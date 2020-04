Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Emergenza Covid-19, controlli sulle strade nei giorni 24, 25 e 26 aprile.Continua il dispositivo dei controlli posto in essere dalle Forze di Polizia, l’Esercito e le Polizie locali relativo al contenimento della diffusione del Covid-19. Lo rende noto la Prefettura di Rieti.Dal monitoraggio prefettizio svolto nel fine settimana, dal quale risulta che a fronte di n. 2.197 persone e n.877 esercizi commerciali controllati, sono state elevate sanzioni solo a n. 58 persone per violazione ex art. 4, comma 1, D.L. 19/2020, emerge una fotografia sostanzialmente positiva della cittadinanza reatina, che continua così a dimostrare alto senso di responsabilità volto anche non vanificare i risultati fin qui ottenuti.