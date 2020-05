RIETI - Coronavirus: monitoraggio dei controlli nei giorni 1, 2 e 3 maggio.



Dal monitoraggio prefettizio svolto nel fine settimana risulta che a fronte di n. 2.020 persone e n. 757 esercizi commerciali controllati, sono state elevate sanzioni solo a n. 14 persone per violazione ex art. 4, comma 1, D.L. 19/2020.

Il Prefetto, nell'esprimere l'apprezzamento alle Forze di Polizia, all'Esercito e alle Polizie locali per l'incessante attività di controllo del territorio relativo al contenimento della diffusione del COVID-19, rivolge un sentito ringraziamento alla cittadinanza reatina per l'elevato senso civico dimostrato.