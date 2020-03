RIETI - Controlli nelle strade per il rispetto delle restrizioni sui movimenti imposti dal Decreto per l'emergenza coronavirus. La Squadra Mobile è in campo. E tra gli automobilisti le motivazioni per lo spostamento talvolta non è accettabile. Un giovane, fermato, ha candidamente ammesso di volere andare dalla fidanzata in un altro Comune. E' scattata, inevitabile, la denuncia. Ma non è il solo caso.



