Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel weekend del 16 e 17 maggio , conclusivo della Fase 1, è continuata incessante l’attività dei controlli posti in essere dalle Forze di Polizia, dall’Esercito e dalle Polizie locali per contenere il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus.Dal monitoraggio effettuato dalla Prefettura risultano controllate 1.127 persone e sanzionate 5 per violazione ex art. 4, comma 1, D.L. 19/2020. Per quello che attiene le attività commerciali sono stati ispezionati n. 474 esercizi.Anche nella Fase 2, iniziata lunedì 18 maggio, sono continuati i controlli. In particolare sono stati strettamente monitorati gli ingressi di persone provenienti da altre regioni, per i quali è prevista l’autocertificazione; il divieto di assembramento; il rispetto delle normative contenute nel Dpcm del 17 maggio e nell’Ordinanza Regionale per gli esercizi pubblici e commerciali; l’osservanza delle disposizioni per chi è sottoposto in quarantena.Lunedì 18 maggio sono state controllate 419 persone e 252 esercizi commerciali e sanzionate 4 persone per violazione ex art. 4, comma 1, D.L. 19/2020.