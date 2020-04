RIETI - I controlli sulle strade sono scattati presto questa mattina a Rieti da parte delle forze dell'ordine per evitare fughe da parte dei cittadini fuori dal comune o verso le seconde case. Particolarmente sorvegliato risulta in queste ore viale Maraini, nel tratto che va dalla Madonna del Cuore a porta Cintia, con diverse pattuglie in borghese della squadra Mobile, Volanti della polizia e gazzelle dei carabinieri dislocate lungo il percorso. Numerosi i controlli già eseguiti nei confronti degli automobilisti, alcuni dei quali convinti che anche oggi i supermercati erano aperti, ma dopo aver appreso dagli agenti della hiusura di tutti gli esercizi commerciali sono tornati a casa e non si sono registrate particolari situazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA