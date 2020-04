© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, in ottemperanza alle disposizioni del Dpcm del 22 marzo ha introdotto ulteriori restrizioni, in particolare allo svolgimento delle attività produttive, finalizzate al contenimento del carattere diffusivo dell’epidemia, ha istituito un apposito gruppo di lavoro interistituzionale composto da qualificati rappresentanti della prefettura, della Guardia di Finanza e della Camera di Commercio.Al riguardo, le imprese iscritte nel registro tenuto dalla Camera di Commercio alla data del 31 dicembre scorso sono 19.116, ivi incluse le unità locali di imprese che, pur avendo la sede legale in altre provincie, hanno sede operativa nella provincia reatina.Ad oggi, sono 278 le aziende che hanno comunicato alla Prefettura la prosecuzione delle attività produttive necessarie a garantire la continuità delle attività essenziali.Attualmente dalle istruttorie condotte in base alla documentazione prodotta (visura camerale, contratti in essere, commesse ricevute), non sono emersi elementi di difformità rispetto alle comunicazioni, ad eccezione di n. 4 imprese per le quali è stato immediatamente adottato un provvedimento di sospensione.Il Prefetto ha quindi disposto, d’intesa con il Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che vengano eseguiti i necessari controlli al fine di verificare che le imprese operanti nel territorio provinciale limitino la propria attività alle filiere produttive necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali e che siano rigorosamente rispettate le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19 previste dal protocollo sottoscritto il 14 marzo scorso tra il Governo e le parti sociali.