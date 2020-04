© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sanificazione e straordinari della Polizia Municipale oltre l’acquisto dei presidi di sicurezza, ecco la mappa dei contributi Comune per ComuneLa sanificazioni degli ambienti e dei mezzi degli enti locali e compensi per il lavoro straordinario della Polizia Municipale oltre l’acquisto dei dispositivi di sicurezza: le risorse messe a disposizione con il decreto Cura Italia sono pronte per essere ripartite anche tra i comuni del reatino. Lo schema è stato approvato nella seduta straordinaria della Conferenza Stato Città dello scorso 15 aprile.«La metodologia di riparto - spiega in una nota la Conferenza Stato Città - ha tenuto conto, in entrambi i casi, anche se con pesi differenti, delle variabili relative alla “popolazione residente” e al “numero di contagi”. E' stata inoltre accolta la proposta Anci di prevedere una soglia minima per ciascun comune di importo non inferiore a mille euro, al fine di evitare la presenza di importi di entità irrisoria».Pertanto in ogni comune è stato calcolato il numero di residenti, il numero di contagiati e, per la sanificazione, è stata aggiunta una "quota" base di mille euro.Così ad esempio per quanto riguarda la sanificazione, il comune capoluogo, Rieti che al momento della suddivisione delle risorse contava 97 contagiati, riceverà in tutto 50 mila euro. Contigliano con 53 contagiati prende in tutto 19 mila euro, dei quali mille euro rappresentano la quota fissa, circa 14 mila il riparto per i contagi e oltre mille e 600 euro e il resto per la Polizia locale e il computo abitanti. Fara Sabina prende in tutto 18 mila euro a fronte di 18 contagi alla data del 15 aprile. Poggio Mirteto avendo tre soli contagiati non arriva a 5 mila euro. Va oltre i 4 mila euro Greccio che di contagiati ne contava 8 a metà aprile.Discorso a parte per i Comuni dove sono zero contagi e con pochi residenti dove le cifre sono davvero esigue.Dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-città sono stati firmati i decreti che ripartiscono 2 specifici fondi assegnati al Ministero dell’Interno. Il primo decreto è finalizzato a contribuire alla spesa per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale dei comuni, impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19, e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.La ripartizione tiene conto, secondo quanto previsto dal decreto legge, della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati, allo scopo di calibrare gli interventi in relazione al grado di esposizione al rischio.Il secondo decreto è finalizzato alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di comuni. Anche in questo caso la ripartizione tiene conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati.Ecco nel dettaglio quanto prende ogni singolo comune con il primo importo riferito allo straordinario della Polizia locale e acquisto dispositivi di sicurezza e il secondo importo per la sanificazione.COMUNE - POLIZIA LOCALE - SANIFICAZIONEAccumoli 62,77 - 1.192,97Amatrice 254,76 - 1.783,22Antrodoco 299,71 - 2.344,54Ascrea 24,61 - 1.075,67Belmonte in Sabina 63,18 - 1.194,23Borbona 61,64 - 1.189,50Borgo Velino 96,92 - 1.297,97Borgorose 500,73 - 2.962,54Cantalice 292,06 - 2.109,44Cantalupo in Sabina 216,74 - 2.089,45Casaprota 98,22 - 1.513,51Casperia 128,20 - 1.394,13Castel di Tora 27,90 - 1.085,76Castel Sant'Angelo 180,23 - 1.977,20Castelnuovo di Farfa 105,74 - 1.325,08Cittaducale 779,11 - 4.241,49Cittareale 45,64 - 1.140,31Collalto Sabino 41,02 - 1.126,12Colle di Tora 36,82 - 1.113,20Collegiove 15,59 - 1.047,93Collevecchio 158,35 - 1.486,83Colli sul Velino 50,97 - 1.156,71Concerviano 27,79 - 1.085,45Configni 59,59 - 1.183,19Contigliano 1.615,274 - 17.178,47Cottanello 54,97 - 1.169,00Fara in Sabina 1.836,41 -10.453,84Fiamignano 156,16 - 1.6914,66Forano 347,95 - 2.281,29Frasso 97,19 - 1.510,36Greccio 342,47 - 3.745,33Labro 37,02 - 1.113,83Leonessa 238,76 - 1.734,04Longone Sabino 56,82 - 1.174,68Magliano Sabina 378,65 - 2.164,11Marcetelli 30,42 - 1.305,09Micigliano 13,33 - 1.040,99Mompeo 74,01 - 1.439,10Montasola 40,10 - 1.123,29Monte San Giovanni 68,92 - 1.211,89Montebuono 89,84 - 1.276,21Monteleone Sabino 122,87 - 1.377,74Montenero Sabino 29,43 - 1.090,49Montopoli di Sabina 417,83 - 2.284,56Morro Reatino 35,18 - 1.108,15Nespolo 21,74 - 1.066,85Orvinio 39,28 - 1.120,76Paganico Sabino 17,03 - 1.052,34Pescorocchiano 206,97 - 1.636,29Petrella Salto 299,39 - 3.612,91Poggio Bustone 206,66 - 1.635,34Poggio Catino 153,39 - 1.683,15Poggio Mirteto 749,16 - 4.149,42Poggio Moiano 296,36 - 2.122,69Poggio Nativo 261,43 - 1.803,72Poggio San Lorenzo 55,18 - 1.169,64Posta 65,13 - 1.200,22Pozzaglia Sabina 33,13 - 1.101,84RIETI 7.060,53 - 43.227,81Rivodutri 122,97 - 1.378,05Rocca Sinibalda 102,73 - 1.527,39Roccantica 56,72 - 1.174,36Salisano 56,31 - 1.173,10Scandriglia 345,80 - 2.274,66Selci 112,82 - 1.346,84Stimigliano 257,39 - 2.002,87Tarano 145,64 - 1.447,74Toffia 127,45 - 1.603,37Torri in Sabina 148,57 - 1.668,33Torricella in Sabina 83,20 - 1.986,35Turania 23,59 - 1.072,52Vacone 24,31 - 1.074,73Varco Sabino 18,15 - 1.055,81