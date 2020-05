© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Rieti – Assessorato ai servizi sociali – ha acceso un conto corrente finalizzato alla raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus-Covid19.Il conto corrente n. 04775 1000 300512 è intestato a: “Comune di Rieti - Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus”. Codice IBAN: IT80 P030 6914 6011 0000 0300 512«La necessità di aprire questo conto corrente è stata dettata dal crescente bisogno registrato in questo momento sul territorio – dichiara l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba – La sensibilità e la solidarietà della Città è stata tale da indurre l’Amministrazione ad aprire il conto corrente dedicato al sociale al fine di costituire un fondo che sarà utile a far fronte alle richieste di natura emergenziale. Ciascuno, attraverso il proprio contributo, può dare una mano alla rinascita e alla ripresa, aiutando chi è più debole e rafforzando l’intera comunità».