RIETI - Emergenza coronavirus, sono 22 le persone in isolamento domiciliare, al momento, nel Reatino, all'esito della Asl."All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore - spiega una nota della Asl di Rieti - nel Reatino, risultano in sorveglianza domiciliare 22 persone: 13 in provincia di Rieti e 9 nel capoluogo.5 dei 22 soggetti, sono stati sottoposti al test covid, che è risultato negativo.1 soggetto, residente in provincia di Rieti, risultato positivo al test covid, è ancora ricoverato allo Spallanzani". Dei dieci nuovi in isolamento, sei sono venuti a contatto con persone della zona rossa o gialla, quattro di una famiglia in rientro da una settimana bianca."Nel territorio del nostro comune la situazione resta invariata rispetto alle ultime comunicazioni.Le 8 persone già poste in quarantena preventiva fiduciaria restano asintomatiche e la paziente ricoverata all’ospedale Spallanzani resta stabile- dichiara il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata-. Non risultano nuovi soggetti posti in quarantena residenti nella nostra città.Continua il monitoraggio della situazione attraverso il Coc istituito presso il comune e informeremo costantemente la popolazione sugli sviluppi della situazione.Vi chiedo di rispettare le indicazioni e i comportamenti raccomandati dalle autorità sanitarie.Tutti insieme, responsabilmente, supereremo questa emergenza"