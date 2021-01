Coronavirus: un decesso, 94 nuovi positivi e 42 guariti

RIETI - Coronavirus:



All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 94 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (15) – Borgo Velino (3) – Borgorose (2) – Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (31) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (5) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (7) – Poggio Moiano (5) – Salisano (1) – Scandriglia (7) – Stimigliano (1) – Tarano (1) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 42 nuovi guariti

(9) Rieti – (1) Borgo Velino – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Collevecchio – (2) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Forano – (3) Magliano Sabina – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (5) Poggio Nativo – (1) Rivodutri - (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Tarano.

Numero tamponi eseguiti: 487.

Numero totale tamponi: 38.997.

Si registra un decesso: una donna di 92 anni (reparto Covid Pronto Soccorso OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1079.

