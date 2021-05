Coronavirus: 4 i nuovi positivi e 31 guariti

RIETI - Coronavirus:

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Antrodoco (1) - Borgorose (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Collevecchio (1).

Si registrano 31 nuovi guariti

(8) Rieti – (1) Antrodoco – (3) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Forano – (1) Longone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (4) Rocca Sinibalda – (1) Stimigliano – (3) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 503.

Totali tamponi eseguiti: 90.992.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 189.

