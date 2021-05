Coronavirus: un ulteriore decesso, 35 nuovi positivi e 45 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registra un decesso: una donna di 87 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Amatrice (7) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (2) – Casperia (4) – Cittaducale (2) – Fara in Sabina (4) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (2) – Petrella Salto (3) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Selci (1) – Stimigliano (1) – Torri in Sabina (1).

Si registrano 45 nuovi guariti

(8) Rieti – (1) Antrodoco – (5) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (1) Configni – (6) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Magliano Sabina – (8) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Salisano - (1) Selci – (1) Varco Sabino.

Numero tamponi eseguiti: 269.

Totale tamponi eseguiti: 81.068.

Totale positivi in provincia di Rieti: 613.

