Coronavirus: due decessi, 52 nuovi positivi e 68 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registrano due decessi: un uomo di 76 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), una donna di 79 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 52 nuovo soggetto positivo al test Covid 19.

Rieti (12) – Belmonte in Sabina (1) – Borgorose (4) – Cittaducale (4) – Concerviano (2) – Fara in Sabina (1) – Fiamignano (1) – Longone Sabino (3) – Magliano Sabina (6) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (5) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (2) – Selci (4) – Torricella in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Fara Sabina, test salivari: giovedì 29 aprile si svolgeranno... RIETI Campagna vaccinale anti Covid in azienda: incontro operativo... RIETI Coronavirus: due decessi, 26 nuovi positivi e 51 guariti

Si registrano 68 nuovi guariti

(14) Rieti – (2) Amatrice – (2) Antrodoco – (1) Borgorose – (1) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (1) Caste di Tora – (1) Caste S. Angelo – (1) Caste Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale - (1) Collevecchio - (1) Contigliano – (17) Fara in Sabina – (4) Frasso Sabino – (1) Greccio – (1) Micigliano – (1) Montasola – (2) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Pozzaglia Sabina – (1) Salisano – (2) Selci – (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 558.

Numero totale tamponi eseguiti: 78.934.

Totale positivi in provincia di Rieti: 688.

© RIPRODUZIONE RISERVATA