Coronavirus: sono 37 i nuovi positivi e in 63 sono guariti

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 37 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (6) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Castel Nuovo di Farfa (4) – Cittareale (2) – Colli sul Velino (1) – Configni (3) – Fara in Sabina (3) – Fiamignano (1) – Magliano Sabina (4) – Montopoli in Sabina (5) – Poggio Bustone (1) – Poggio Moiano (3) – Salisano (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 63 nuovi guariti

(32) Rieti – (3) Antrodoco – (2) Cantalice – (2) Caste S. Angelo – (4) Cittaducale – (4) Collevecchio – (1) Contigliano – (3) Fara in Sabina - (1) Fiamignano – (2) Forano – (1) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Posta – (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 618.

Numero totale tamponi eseguiti: 71.555.

Totale positivi in provincia di Rieti: 979.

