Coronavirus: due decessi, 26 nuovi positivi e 84 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registrano due decessi: un uomo di 62 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), donna 85 anni (reparti Covid OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 26 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (6) – Amatrice (4) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (1) – Contigliano (4) – Fara in Sabina (2) – Greccio (2) – Poggio Moiano (2) – Rivodutri (1) – Tarano (1) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 84 nuovi guariti

(29) Rieti – (2) Antrodoco – (2) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in sabina – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Caste S. Angelo – (4) Cittaducale – (3) Collalto Sabino – (1) Concerviano – (3) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Montebuono – (2) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (1) Selci – (3) Tarano – (4) Torricella in Sabina – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 571.

Numero totale tamponi eseguiti: 69.137.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.079.

