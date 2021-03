Coronavirus: i nuovi positivi sono 53 e 41 i guariti. Nessun decesso

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 53 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (21) – Belmonte in Sabina (2) – Borgorose (4) – Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (1) – Cittaducale (6) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (2) – Monteleone Sabino (1) – Pescorocchiano (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (2) – Scandriglia (1) – Selci (3) – Torri in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus, prosegue la campagna vaccinale per gli over 80, pesa... RIETI Coronavirus, a Monte San Giovanni effettuati 140 tamponi molecolari RIETI Rieti, Covid. La testimonianza: «Sono stata a un solo passo...

Si registrano 41 nuovi guariti

(9) Rieti – (3) Borgo Velino – (3) Borgorose – (1) Casperia – (3) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (13) Fara in Sabina – (2) Magliano Sabina – (1) Montenero Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (3) Tarano.

Numero tamponi eseguiti: 450

Numero totale tamponi eseguiti: 62.207.

Totale positivi in provincia di Rieti: 902.

© RIPRODUZIONE RISERVATA