Coronavirus: 22 nuovi positivi, 35 guariti e nessun decesso

RIETI - Coronavirus:



All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 22 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (7) – Antrodoco (1) – Cittaducale (1) – Collevecchio (2) – Forano (2) – Frasso Sabino (1) – Poggio Catino (4) – Poggio Moiano (1) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 35 nuovi guariti

(8) Rieti – (2) Belmonte in Sabina – (3) Borgorose – (1) Cantalice – (7) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Longone Sabino – (4) Pescorocchiano – (3) Poggio Mirteto – (3) Poggio Nativo – (1) Tarano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 286.

Numero totale tamponi: 47.449.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 660.

