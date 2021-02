Coronavirus: tre decessi, 47 nuovi positivi e 90 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registrano tre decessi: una donna 81 anni (reparti Covid OGP Rieti), una donna di 96 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 67 anni (reparto di terapia Intensiva OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 47 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (16) – Borgo Velino (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (1) – Collevecchio (4) - Fara in Sabina (2) – Forano (1) – Labro (3) – Magliano Sabina (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (4) – Poggio Bustone (2) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Nativo (1) – Stimigliano (3).

Si registrano 90 nuovi guariti

(30) Rieti – (1) Amatrice – (3) Antrodoco – (4) Borgo Velino – (1) Borgorose – (6) Cantalice – (3) Cantalupo in Sabina – (2) Cittaducale – (1) Configni – (10) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (4) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (3) Scandriglia – (2) Tarano – (3) Toffia – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 400.

Numero totale tamponi: 46.945.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 683.

