Coronavirus: i nuovi positivi sono 32 e in 47 sono guariti. Nessun decesso

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 32 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (9) – Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (1) – Cittaducale (1) – Contigliano (1) - Fara in Sabina (2) – Longone Sabino (1) – Mompeo (1) – Montebuono (1) – Pescorocchiano (5) - Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (1) –Stimigliano (1) – Toffia (2) – Torricella in Sabina (2).

APPROFONDIMENTI RIETI Tamponi sulla popolazione di Poggio San Lorenzo: controllate circa... RIETI Coronavirus, somministrate 69 dosi di vaccino nella casa di riposo... RIETI Rieti, la prima infermiera vaccinata anticovid: «Nessun genere...

Si registrano 47 nuovi guariti

(25) Rieti – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (2) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (1) Montasola – (4) Pescorocchiano – (2) Poggio Catino – (1) Poggio S. Lorenzo – (3) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 200.

Numero totale tamponi: 41.807.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1032.

© RIPRODUZIONE RISERVATA