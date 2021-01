Coronavirus: un decesso, 81 nuovi positivi e 97 guariti

RIETI - Coronavirus:



All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 81 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (25) – Antrodoco (4) – Belmonte (1) – Borgo Velino (1) – Borgorose (1) – Cantalice (4) – Cantalupo in Sabina (3) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (2) – Collevecchio (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (6) – Fiamignano (3) – Forano (6) – Mompeo (1) – Montopoli in Sabina (2) – Pescorocchiano (3) – Poggio Mirteto (5) – Poggio Nativo (2) – Posta (1) – Rocca Sinibalda (2) – Scandriglia (1) – Stimigliano (1) – Tarano (2) – Toffia (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 97 nuovi guariti

(39) Rieti – (2) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (3) Borgorose – (8) Cantalice – (4) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (13) Fara in sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (1) Greccio – (2) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (3) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (3) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Scandriglia – (3) Stimigliano – (1) Torri in Sabina – (2) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 454.

Numero totale tamponi: 41.220.

Si registra un decesso: un uomo di 86 anni (ospedale Roma).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1081.

