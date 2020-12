Coronavirus: un decesso, sono 70 i nuovi positivi e in 76 sono guariti

RIETI - Coronavirus: Si registra un decesso: una donna di 84 anni (reparti Covid OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 70 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (26) – Borgo Velino (1) – Cantalice (1) – Cittaducale (4) – Configni (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (3) – Forano (4) – Magliano Sabina (4) – Mompeo (1) – Montopoli in Sabina (4) – Pescorocchiano (1) – Petrella Salto (3) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (2) – Poggio S. Lorenzo (3) – Rivodutri (1) – Scandriglia (3) – Tarano (1).

Si registrano 76 nuovi guariti

(18) Rieti – (1) Accumoli – (8) Antrodoco – (2) Borgo Velino – (1) Borgorose – (4) Cantalice – (1) Casaprota – (2) Casperia – (4) Cittaducale – (2) Colli sul Velino – (3) Fara in Sabina – (3) Fiamignano – (1) Forano – (1) Greccio – (3) Leonessa – (2) Magliano Sabina – (3) Montebuono – (4) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (7) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (1) Stimigliano – (2) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 334.

Numero totale tamponi: 34.679.

Totale positivi in provincia di Rieti: 808.

