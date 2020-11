Coronavirus: sei decessi mentre i nuovi positivi sono 18

RIETI - Coronavirus:

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 18 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Si registrano 6 decessi: una donna di 87 anni (ricoverata Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 86 anni (ricoverato reparto Covid OGP Rieti), un uomo di 92 anni (presso proprio domicilio), un uomo di 87 anni (ricoverato Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 93 anni (ricoverato Malattie Infettive OGP Rieti), una donna di 81 anni (ricoverata reparto Covid OGP Rieti). Tutte le persone decedute erano affette da gravi patologie.

I 18 nuovi casi:

Rieti (8) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (1) – Belmonte in Sabina (1) – Cantalice (1) – Monte S. Giovanni (1) – Torri in Sabina (1) – Cittaducale (1) – Frasso Sabino (1) – Montopoli in Sabina (1) – Riofreddo (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 331.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 82.

Si registrano 45 nuovi guariti

(21) Rieti – (4) Concerviano – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Poggio Moiano – (3) Fara in Sabina – (1) Borbona – (2) Cittaducale – (2) Selci – (1) Poggio Bustone – (1) Ascrea – (2) Poggio Mirteto – (1) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (1) Greccio – (1) Leonessa – (1) Fiamignano – (1) Torricella in Sabina.

