Covid: sono 174 i nuovi positivi e 215 i guariti

RIETI - Covid: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 174 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (56) – Antrodoco (4) – Belmonte in Sabina (1) - Borgo Velino (1) – Borgorose (6) - Cantalice (9) – Castel Nuovo di Farfa (1) - Cittaducale (8) – Colle di Tora (1) - Collevecchio (1) – Colli sul Velino (1) - Fara in Sabina (4) – Fiamignano (2) - Forano (10) – Labro (1) – Leonessa (2) - Longone Sabino (3) - Mompeo (1) - Monte S. Giovanni (1) - Monteleone Sabino (1) - Montenero Sabino (1) - Montopoli di Sabina (4) - Pescorocchiano (3) – Poggio Bustone (23) - Poggio Mirteto (7) – Poggio Nativo (5) - Posta (1) - Rivodutri (1) - Salisano (2) - Scandriglia (1) – Stimigliano (1) - Tarano (2) - Torri in Sabina (3) - Torricella in Sabina (5).

Si registrano 215 nuovi guariti.

(75) Rieti – (1) Amatrice - (4) Antrodoco - (1) Belmonte in Sabina – (7) Borgorose - (1) Cantalice – (2) Casaprota – (1) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa - (11) Cittaducale – (1) Cittareale – (3) Colle di Tora - (2) Collevecchio - (1) Configni – (10) Contigliano – (22) Fara in Sabina – (2) Fiamignano - (3) Forano - (2) Frasso Sabino - (4) Greccio – (3) Leonessa – (1) Longone Sabino – (2) Monte S. Giovanni - (4) Monteleone Sabino - (1) Montenero Sabino - (9) Montopoli di Sabina – (1) Morro Reatino - (2) Pescorocchiano – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone - (7) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo - (2) Posta – (3) Rivodutri – (1) Rocca Sinibalda – (1) Salisano - (7) Scandriglia - (1) Selci - (4) Stimigliano - (1) Tarano - (4) Torri in Sabina - (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 756.

Totale tamponi eseguiti: 359.792.



Totale positivi: 2.448.