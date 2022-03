Covid: sono 208 i nuovi positivi e 245 le guarigioni

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 208 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (72) – Accumoli (1) – Amatrice (3) – Antrodoco (4) – Ascrea (1) – Borgo Velino (8) – Borgorose (10) – Cantalice (4) – Cantalupo in Sabina (1) – Casaprota (1) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (10) – Colli sul Velino (1) – Configni (1) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (12) – Fiamignano (1) – Forano (6) – Greccio (3) – Magliano Sabina (1) – Montasola (3) – Monte S. Giovanni (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (5) – Nespolo (1) – Paganico Sabino (1) – Pescorocchiano (4) – Poggio Bustone (3) – Poggio Catino (3) – Poggio Mirteto (9) – Poggio Moiano (5) – Poggio Nativo (2) – Pozzaglia Sabina (1) – Scandriglia (1) – Selci (6) – Stimigliano (4) – Tarano (1) – Toffia (2) – Torri in Sabina (4).

Si registrano 245 nuovi guariti.

(61) Rieti – (5) Accumoli – (3) Amatrice – (1) Antrodoco – (2) Ascrea – (8) Borgorose – (4) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (16) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (5) Collevecchio – (5) Contigliano – (21) Fara in Sabina – (2) Forano – (5) Frasso Sabino – (7) Greccio – (4) Leonessa – (2) Longone Sabino – (5) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (5) Montebuono – (6) Monteleone Sabino – (7) Montopoli in Sabina – (2) Petrella Salto – (2) Poggio Bustone – (4) Poggio Mirteto – (8) Poggio Moiano – (15) Poggio Nativo – (2) Poggio S. Lorenzo – (4) Rivodutri – (1) Rocca Sinibalda – (1) Roccantica – (12) Scandriglia – (1) Selci – (5) Stimigliano – (2) Tarano – (4) Toffia – (1) Torri in Sabina – (3) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 1.660.

Totale tamponi eseguiti: 290.427.

Totale positivi: 1.986.