Covid: deceduta una donna. Sono 353 i nuovi positivi e 281 i guariti

RIETI - Coronavirus: Si registra un decesso: una donna di 95 anni (struttura socio assistenziale – non vaccinata).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 353 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.



Rieti (107) – Amatrice (3) – Antrodoco (1) – Borbona (2) – Borgorose (6) - Cantalice (8) – Cantalupo in Sabina (3) – Casaprota (3) – Casperia (7) – Castel di Tora (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (11) – Cittareale (1) – Colle di Tora (1) – Collevecchio (7) – Colli sul Velino (3) – Concerviano (2) – Configni (1) – Contigliano (8) – Cottanello (2) – Fara in Sabina (57) – Fiamignano (1) – Forano (7) – Greccio (3) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (6) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (4) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (16) – Nespolo (2) – Pescorocchiano (2) – Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (4) – Poggio Mirteto (20) – Poggio Moiano (4) – Poggio Nativo (5) – Roccantica (1) – Salisano (3) – Scandriglia (10) – Selci (3) – Stimigliano (6) – Tarano (3) – Toffia (4) – Torri in Sabina (6).





Si registrano 281 nuovi guariti.



(115) Rieti – (1) Accumoli – (2) Antrodoco – (1) Ascrea – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borbona – (2) Borgo Velino – (5) Borgorose – (5) Cantalice – (2) Casaprota – (2) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (2) Castel Nuovo di Farfa – (18) Cittaducale – (3) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (1) Concerviano – (6) Contigliano – (1) Cottanello – (17) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (7) Forano – (3) Frasso Sabino – (1) Labro – (5) Leonessa – (1) Longone Sabino – (4) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montasola – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (5) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (2) Petrella Salto – (6) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (6) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (2) Rocca Sinibalda – (13) Scandriglia – (2) Selci – (6) Stimigliano – (7) Tarano – (3) Torricella in Sabina – (1) Vacone – (2) Varco Sabino.





Numero tamponi eseguiti: 3.546.



Totale tamponi eseguiti: 223.446.



Totale positivi: 6.681.