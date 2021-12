Covid: boom di contagi in un giorno ben 202. In 50 sono guariti. Deceduta una donna

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 202 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (75) – Accumoli (1) – Antrodoco (3) – Ascrea (1) – Belmonte in Sabina (3) – Borgo Velino (1) – Cantalice (3) – Casperia (1) – Castel Nuovo di Farfa (4) – Cittaducale (10) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (2) – Contigliano (6) – Fara in Sabina (27) – Fiamignano (1) – Forano (1) – Frasso Sabino (1) – Greccio (1) – Labro (1) – Leonessa (4) – Magliano Sabina (9) – Monte S. Giovanni (1) – Monteleone Sabino (1) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Bustone (3) – Poggio Catino (3) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (5) – Poggio S. Lorenzo (6) – Rivodutri (1) – Scandriglia (9) – Stimigliano (2) – Tarano (3) – Toffia (3) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 50 nuovi guariti.

(9) Rieti – (1) Amatrice – (5) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (2) Cantalice – (3) Cittaducale – (9) Fara in Sabina – (1) Forano – (6) Greccio – (1) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda - (2) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 1.102.

Totale tamponi eseguiti: 166.085.

Si registra un decesso: una donna di 87 anni (OGP Rieti).

2 positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di appartenenza.

Pertanto il totale dei positivi si ridetermina in 1.108.