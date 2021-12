Covid: ulteriori 88 persone positive e 28 guariti

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 88 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (44) – Antrodoco (2) – Belmonte in Sabina (1) – Borgo Velino (1) – Cantalice (1) – Casperia (1) – Cittaducale (2) – Cittareale (1) - Collevecchio (1) – Fara in Sabina (9) – Greccio (1) – Leonessa (1) – Magliano Sabina (5) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (3) – Morro Reatino (1) – Poggio Mirteto (8) – Poggio Moiano (2) – Rivodutri (2) – Scandriglia (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Covid: i contagi corrono più dello scorso anno. Green... RIETI Covid: i contagi ancora in crescita: 68 nuovi positivi e 12... RIETI Covid: i contagi aumentano e l'Asl predispone altri 20 posti...

Si registrano 28 nuovi guariti.

(14) Rieti – (2) Accumoli – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Cittaducale – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Labro – (1) Monte S. Giovanni – (1) Poggio Moiano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 720.

Totale tamponi eseguiti: 164.983.

1 positivo è stato preso in carico dalla Asl territoriale di appartenenza. Pertanto il totale dei positivi si ridetermina in 958.