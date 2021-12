Covid: ulteriori 96 positivi e 34 guariti

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 96 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (37) – Antrodoco (1) - Belmonte in Sabina (3) - Cantalice (1) - Casaprota (1) - Casperia (3) - Cittaducale (1) - Colli sul Velino (2) - Configni (1) - Contigliano (4) - Fara in Sabina (5) - Greccio (2) - Magliano Sabina (2) - Monte S. Giovanni (2) - Montopoli in Sabina (6) - Orvinio (2) - Paganico (1) - Pescorocchiano (1) - Poggio Bustone (1) - Poggio Mirteto (4) - Poggio Moiano (3) - Poggio Nativo (4) - Rivodutri (1) - Scandriglia (3) - Stimigliano (1) - Tarano (3) - Torri in Sabina (1).

Si registrano 34 nuovi guariti.

(15) Rieti – (4) Amatrice - (4) Antrodoco - (1) Cittaducale - (3) Fara in Sabina - (2) Forano - (2) Poggio Bustone - (3) Rivodutri.

Numero tamponi eseguiti: 1.155.

Totale tamponi eseguiti: 164.208.

Totale positivi: 845.

Direzione Aziendale Asl Rieti