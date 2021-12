Covid: 45 nuovi positivi e 33 guariti

RIETI - Coronavirus:

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 45 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (18) – Antrodoco (1) - Cantalice (1) - Cittaducale (4) - Fara in Sabina (5) - Forano (1) - Magliano Sabina (1) - Monteleone Sabino (1) - Montopoli in Sabina (1) - Pescorocchiano (1) - Poggio Catino (2) - Poggio Mirteto (3) - Rivodutri (2) - Stimigliano (1) - Tarano (1) - Toffia (1) - Torricella in Sabina (1).

Si registrano 33 nuovi guariti.

(3) Rieti – (1) Amatrice - (2) Antrodoco - (1) Borgo Velino - (1) Contigliano - (9) Fara in Sabina - (4) Forano - (2) Magliano Sabina - (6) Montopoli in Sabina - (3) Poggio Bustone - (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 505.

Totale tamponi eseguiti: 159.483.

Totale positivi: 580.

Direzione Aziendale Asl Rieti