Covid: sono 35 i nuovi positivi e 46 le persone guarite

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.



Rieti (9) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Fara in Sabina (9) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (3) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Scandriglia (3) – Stimigliano (1) – Torri in Sabina (1).



Si registrano 46 nuovi guariti.



(13) Rieti – (3) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (13) Fara in Sabina – (3) Forano – (1) Montebuono – (2) Poggio Mirteto – (3) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (2) Scandriglia – (1) Stimigliano.



Numero tamponi eseguiti: 810.



Totale tamponi eseguiti: 156.822.



Totale positivi: 525.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, vaccino anticovid per i bambini under 12: esordio da... RIETI Rieti, campagna vaccinale: superate le 233mila somministrazioni... RIETI Covid: sono 40 i nuovi positivi e 42 i guariti