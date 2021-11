Covid: un uomo deceduto, 23 nuovi positivi e 49 guariti

RIETI - Coronavirus:

Si registra un decesso: un uomo di 70 anni (struttura sanitaria Roma).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (8) – Fara in Sabina (6) – Magliano Sabina (2) – Monteleone Sabino (2) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (3).

Si registrano 49 nuovi guariti.

(8) Rieti – (2) Cantalupo in Sabina – (5) Casperia – (1) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (3) Forano – (1) Labro – (1) Magliano Sabina – (3) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (5) Poggio Catino – (6) Poggio Mirteto – (4) Roccantica – (2) Scandriglia – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 566.

Totali tamponi eseguiti: 144.439.

Totale positivi: 446.