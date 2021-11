Covid: altri 34 nuovi positivi ma ci sono anche 36 guariti

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 34 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (14) – Antrodoco (1) - Borgorose (1) – Cantalice (2) – Cittaducale (3) – Fara in Sabina (1) – Forano (1) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (2) – Orvinio (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (1).

Si registrano 36 nuovi guariti.

(9) Rieti – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Casperia – (3) Cittaducale – (7) Fara in Sabina – (2) Forano – (2) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Selci – (2) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 620.

Totali tamponi eseguiti: 140.868.

Totale positivi: 462.