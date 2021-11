Covid: salgono ancora i positivi che oggi sono 35. In 17 sono guariti

Mercoledì 3 Novembre 2021, 14:19

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (4) – Borgo Velino (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (1) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (5) – Forano (6) – Magliano Sabina (3) – Poggio Catino (4) – Poggio Mirteto (5) – Poggio Moiano (1) – Poggio S. Lorenzo (1) – Roccantica (1) – Torri in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Covid: altri 19 positivi, non si spegne il focolaio di Casperia RIETI Rieti, open day per la terza dose di vaccino antiCovid al... RIETI Covid: i contagi arrivano di nuovo quota 300 e una donna di...

Si registrano 17 nuovi guariti.

(2) Rieti – (1) Cantalice – (1) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (1) Mompeo – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Moiano – (1) Posta.

Numero tamponi eseguiti: 638.

Totali tamponi eseguiti: 134.572.

Totale positivi: 351.