Covid: scatto in avanti dei nuovi positivi che sono 6 e nessun guarito

Sabato 17 Luglio 2021, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 14:21

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Contigliano (1) – Fara in Sabina (1) – Montopoli di Sabina (3) – Rocca Sinibalda (1).



Non si registrano nuovi guariti



Numero tamponi eseguiti: 229.



Totali tamponi eseguiti: 102.207.



Totale positivi in provincia di Rieti: 28.