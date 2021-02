Coronavirus: un decesso, 33 nuovi positivi e 23 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registra un decesso: un uomo di 75 anni (area Covid Pronto Soccorso OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 33 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (7) – Borgorose (5) – Cittaducale (2) – Fara in Sabina (5) – Leonessa (1) – Monte S. Giovanni (4) - Pescorocchiano (5) – Poggio Moiano (3) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 23 nuovi guariti

(13) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cantalice - (2) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Fara in Sabina – (1) Labro – (1) Pescorocchiano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 467

Numero totale tamponi eseguiti: 54.978.

Totale positivi in provincia di Rieti: 604.

