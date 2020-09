Coronavirus: zero contagi e un guarito, i positivi scendono a 135

RIETI - Coronavirus: zero contagi e un guarito con i positivi che scendono a 135. Ma ecco il bollettibo della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



173 i contatti in sorveglianza domiciliare.



38 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registra un nuovo guarito residente/domiciliato a Rieti



Totale positivi in provincia di Rieti: 135.



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 141 tamponi nasofaringei.



